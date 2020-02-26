Panasonic Tesla`nın New York fabrikasında güneş pili üretiminden çıkacak













REUTERS

Tesla New York'a Panasonic'in çekilmesinin "Tesla'nın mevcut operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını" bildirdi. Panasonic yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonuna kadar üretimi durduracağını ve Eylül ayı sonuna kadar fabrikadan çıkacağını belirtti.



Panasonic Nevada eyaletindeki Tesla ile otomotiv aküsü ortak girişimini sürdüreceğini açıkladı. Nevada üretim sorunları ve gecikmelerle geçen yıllardan sonra ilk çeyrek dönem karını açıkladı.



Elektrik enerjisi biriminde Tesla'dan gelen düşük talep, Panasonic'i Buffalo'da yaptığı pillerin çoğunu, Solar Roof markası için Tesla'ya satmak yerine ülke dışındaki müşterilere göndermek zorunda bıraktı.