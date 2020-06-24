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`Pandemi varlık alımları paniği engelledi`

24.06.2020 14:05

Son güncelleme : 24.06.2020 14:08
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi ekonomisinde istikrar için Pandemi Acil Varlık Alım Programı`nın (PEPP) önemli olduğuna işaret ederek, bu yolla aynı zamanda piyasalarda büyük bir paniğin de önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti.



DHA

Lane, varlık alımlarının aynı zamanda krizin ekonomi üzerinde etkilerini azaltma konusunda da, karşı olduğu faiz oranlarının düşürülmesinden daha etkili olduğuna inandığını vurguladı.

Bununla birlikte, faiz indiriminin yeterli ekonomik ve finansal verinin elde edilmesinin ardından ECB'nin gündemine gelebileceğinin de altını çizen Lane, Euro Bölgesi ekonomisinin geleceğine ilişkin projeksiyonların, Avrupa Birliği genelinde uygulanacak teşviklere ilişkin görüşmeler ile netlik kazanacağına işaret etti.

Lane, daha önce yaptığı bir açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Haziran 2021'e kadar süreceğini söyledi.




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