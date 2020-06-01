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Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti açıklandı

01.06.2020 14:31

Son güncelleme : 01.06.2020 15:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti`nde, "Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmüş, beklentiler tüm vadelerde düşüş kaydetmiştir" ifadesi kullanıldı.



AA

PPK 21 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan özette,  nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,85 arttığı, yıllık enflasyon 0,92 puan  azalarak yüzde 10,94'e gerilediği hatırlatıldı.

Enerji grubunun tüketici enflasyonundaki yavaşlamayı sürükleyen temel  unsur olduğu ve gıda grubunun daha olumlu bir görünümü sınırladığı vurgulanan  özette, "Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarını takiben gerilemeye  devam ederken, gıda fiyatları mevsimsel eğilimlerin üzerinde bir artış  kaydetmiştir. Hizmet enflasyonundaki gerileme alt kalemler geneline yayılırken,  temel mal grubu yıllık enflasyonu döviz kuru gelişmelerine rağmen yavaşlamıştır.  Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimi düşüş  sergilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Özette, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun nisan ayında  1,23 puan artarak yüzde 11,28'e ulaştığı belirtildi.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında genele yayılan artışlar gözlendiği,  kırmızı et ve dış ticarete bağımlılığı yüksek olan bakliyatların öne çıktığı  bildirilen özette, şunlar kaydedildi:

"İşlenmiş gıda fiyatlarında gözlenen yükseliş eğilimi nisan ayında da  devam etmiştir. Ekmek ve tahıllar grubu enflasyonu yüksek seyrini korurken, katı  ve sıvı yağlar ile alkolsüz içecekler kalemleri işlenmiş gıda enflasyonunu yukarı  çeken diğer gruplar olmuştur. Gıda enflasyonundaki görünümde salgına bağlı  etkiler ve dönemsel talep artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ve döviz kuru  gelişmeleri gibi bir dizi unsurun etkili olduğu değerlendirilmektedir. Öncü  göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları  kaynaklı olarak, mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir."

Özette, enerji fiyatlarının nisan ayında yüzde 4,99 düştüğünü, grup yıllık enflasyonunun 6,51 puan azalarak yüzde 3,30'a gerilediği belirtildi.

Türk lirasındaki değer kaybına karşın, uluslararası petrol  fiyatlarındaki düşüş bu gelişmede belirleyici olmaya devam ettiği vurgulana  özette, "Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun mayıs ayında bir miktar  artacağı yönünde sinyal vermektedir. Diğer taraftan, asgari maktu özel tüketim  vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının mayıs ayında sınırlı bir  oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü  sürdüreceği öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özette, temel mal grubu yıllık enflasyonunun nisan ayında 0,30 puan  düşerek yüzde 7,88 olduğu hatırlatıldı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda nispeten yatay  seyrederken, diğer alt gruplarda gerilediği belirtilen özette, şu  değerlendirmeler yapıldı:

"Dayanıklı mal grubunda, Türk lirasındaki değer kaybını takiben  otomobil ve mobilyada güçlü aylık fiyat artışları dikkat çekerken, giyim ve  ayakkabı grubunda mevsimsel fiyat artışı geçmiş yıllara kıyasla oldukça sınırlı  gerçekleşmiştir. Hizmet fiyatları nisan ayında yüzde 0,22 oranında artmış, grup  yıllık enflasyonu 0,66 puan düşerek yüzde 11,76 olmuştur. Bu dönemde hizmet  fiyatları üzerinde salgın hastalığın etkileri önemli ölçüde hissedilmiştir.  Yıllık enflasyon tüm alt kalemlerde gerilerken, en belirgin düşüş faaliyetleri  kesintiye uğrayan lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerinde gözlenmiştir. Nisan  ayında haberleşme hizmetleri fiyatları azalırken, kira artışlarındaki yavaşlama  devam etmiştir. Diğer yandan, bakım-onarım hizmetleri fiyatları döviz kuru  gelişmeleri sonucunda yüksek bir oranda artmıştır. Mayıs ayında enflasyon  beklentilerindeki iyileşme sürmüş, beklentiler tüm vadelerde düşüş kaydetmiştir."

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN YIL GENELİNDE ILIMLI BİR SEYİR İZLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTE"

Toplantı özetinde ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki  iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin,  koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine  bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

Sanayi üretim endeksinin, mart ayında mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 7,1 oranında azaldığı, çeyreklik  bazda ise yatay seyrettiği hatırlatılan özette, sektörel kırılım incelendiğinde,  tekstil, giyim eşyası, bilgisayar-elektronik-optik aletler, taşıt ve diğer ulaşım  gibi ihracatçı sektörlerin üretiminde belirgin düşüşlerin gözlendiği, gıda,  tütün, kâğıt, kimyasal, temel eczacılık, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve  ana metal sektörlerinin nispeten olumlu ayrıştığı bildirildi.

Özette, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında  belirginleştiği ve sektörler geneline yayıldığı vurgulandı.

Turizm ve ilişkili sektörlerde faaliyetin durma noktasına geldiği  ifade edilen özette, şunlar kaydedildi:

"Perakende ticarette gıda ve market alışverişi dışındaki kalemlerdeki  yavaşlama derinleşmiş, imalat sanayiinde dış talepteki sert düşüşün etkisiyle ana  ihracatçı sektörlerin sipariş ve kapasite kullanım oranları oldukça düşük  seviyelere gerilemiştir. Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı  göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri  içermektedir. Bu kapsamda ihracat, ithalat ve kapasite kullanım oranlarında  sınırlı artışlar görülmektedir. Küresel büyüme görünümündeki bozulma ve seyahat  kısıtlamaları nedeniyle ihracat ve turizm gelirleri azalmıştır. Ana pazarı Avrupa  bölgesi olan taşıt, giyim, tekstil, deri, makine-ekipman, elektrikli teçhizat  sektörlerinde ihracat imkanları önemli ölçüde daralmıştır. Diğer taraftan,  iktisadi faaliyetteki yavaşlamayla ithalat talebi hızla gerilerken, emtia  fiyatlarındaki düşük düzeyler de ithalat faturasını sınırlamaktadır. Bu  çerçevede, ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen  düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler  dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir."

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞSİZLİK SİGORTA FONU VE CARİ TRANSFERLER KRİTİK ROL OYNADI"

Özette, salgın hastalığa bağlı olumsuz etkilerin geçici olduğu ve  yılın ikinci yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve daha erken olmak  üzere, ekonominin toparlanma eğilimine gireceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İktisadi faaliyetteki toparlanma hızının ise normalleşme sürecinin  yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortakları olmak üzere,  küresel ekonomideki gidişatına da bağlı olacağı vurgulanan özette, şu ifadelere  yer verildi:

"Bu görünüm altında, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye  ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal  piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin  devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan  parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek  finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı  değerlendirilmektedir. Şubat döneminde işsizlik oranları yatay seyrederken, tarım  dışı istihdam sektörler geneline yayılarak gerilemiştir. Bu dönemde istihdam  kayıpları büyük ölçüde kayıt dışı çalışanlar kaynaklı olurken, iş gücüne katılım  oranındaki düşüş işsizlik oranlarının artmasını engellemiştir. Öncü göstergeler,  iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın iş gücü piyasasına yansımalarının nisan ayında  belirginleştiğine işaret etmektedir. Kurul, kısa çalışma ödeneği başta olmak  üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla sağlanan  desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması  açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur."




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