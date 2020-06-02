Pegasus iç hat seferlerini satışa açtı















Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'dan itibaren Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin, Kars, İzmir'den, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum, Van ve Ankara'dan Antalya ve Bodrum'a seferler yapılacak.