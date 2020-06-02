Pegasus, 1-3 Haziran`ın ardından 4-30 Haziran 2020 tarihleri için iç hat seferlerini satışa açtı.
Pegasus iç hat seferlerini satışa açtı
02.06.2020 10:28
Son güncelleme : 02.06.2020 10:33
Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'dan itibaren Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin, Kars, İzmir'den, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum, Van ve Ankara'dan Antalya ve Bodrum'a seferler yapılacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|28.766
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|5.745.667
|% 9,94
|
|RTALB
|21,02
|26.505.278
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|7.065.225
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|CMENT
|25,60
|162.894
|% -5,19
|
|AYCES
|23,92
|33.537
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,70
|203.660.117
|% 5,59
|
|ASELS
|32,58
|197.466.010
|% 2,13
|
|GARAN
|8,08
|149.337.216
|% 1,00
|
|THYAO
|12,79
|90.421.308
|% 0,24
|
|AKBNK
|5,86
|67.806.662
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,70
|203.660.117
|% 5,59
|
|IHLGM
|1,31
|41.318.804
|% 3,15
|
|MNDRS
|2,54
|54.819.473
|% 8,55
|
|GARAN
|8,08
|149.337.216
|% 1,00
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|ISGYO
|1,77
|29.940.113
|% 2,91
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5062
|8,5489
|% 0,33
|
|Frank
|7,0565
|7,0990
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8089
|1,8180
|% 0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,27
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|-6,20
|
|Tam
|2.535
|2.575
|-6,40
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|-3,10
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,60
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|Gümüş.Ons
|18,19
|18,24
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
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|B. Petrol
|38,69
|38,69
|0,37
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