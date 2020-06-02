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Pegasus iç hat seferlerini satışa açtı

02.06.2020 10:28

Son güncelleme : 02.06.2020 10:33
Pegasus, 1-3 Haziran`ın ardından 4-30 Haziran 2020 tarihleri için iç hat seferlerini satışa açtı.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'dan itibaren Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin, Kars, İzmir'den, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana'dan  Trabzon, Antalya, Bodrum, Van ve Ankara'dan Antalya ve Bodrum'a seferler yapılacak.




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