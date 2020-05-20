Pegasus seferlerini iptal etti

BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|17.165.636
|% 10,00
|CMENT
|32,34
|5.139.413
|% 10,00
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|PKENT
|196,00
|724.714
|% 9,99
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2910
|8,3326
|% 0,23
|Frank
|6,9878
|7,0299
|% 0,65
|Riyal
|1,8036
|1,8126
|% 0,32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,69
|Altın Gr.
|382
|382
|2,22
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|Tam
|2.532
|2.572
|10,20
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|B. Petrol
|34,83
|34,83
|0,18
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem