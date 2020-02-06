Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı`na indikten sonra pistten çıkan Pegasus uçağının etkisi Borsa İstanbul`da işlem gören hissesinde de görüldü. Pegasus güne yüzde 6.56 oranında düşüşle başladı.
Pegasus`un hissesinde sert düşüş!
06.02.2020 10:21
Son güncelleme : 06.02.2020 10:21
Pegasus uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı ve uçak 3 parçaya ayrıldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı insan çevredeki hastanelere nakledildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı dün akşam tüm uçuşlara kapatılırken bu sabah tekrardan faaliyete geçti.
Olumsuz gelişmelerle birlikte Pegasus
hissesinde sert düşüş yaşandı. Borsa
İstanbul'da işlem gören hisse açılışta yüzde 6.56 oranında değer kaybetti. Hisse 69.85 lira
seviyesinden güne başladı.
SON ZAMANDA ARTAN KAZALAR
Pegasus'a ait olan uçaklar son zamanlarda inişlerde sorun yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bu yıl da Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaklar olmuştu. Her iki kazada sadece maddi hasar meydana gelmişti. Dünkü kazada ise 3 vatandaş hayatını kaybederken uçak da kullanılmaz hale geldi.
10:06123.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.281,93
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.787
En Düşük
122.712
10:065,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9854
En Düşük
5,9757
10:066,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5888
En Düşük
6,5779
10:06299,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 299,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,45
|844.263
|% 12,50
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|KRSAN
|9,55
|3.085
|% 6,23
|
|NIBAS
|5,80
|87
|% 5,45
|
|EGPRO
|11,67
|35.010
|% -18,73
|
|DOKTA
|64,05
|1.351.775
|% -14,94
|
|PGSUS
|69,85
|10.266.832
|% -6,56
|
|BURVA
|15,00
|90
|% -6,25
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|VKGYO
|2,80
|33.527.549
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|21.096.475
|% 1,37
|
|YKBNK
|3,07
|17.476.079
|% 2,33
|
|YGYO
|0,70
|14.543.064
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|11.211.232
|% 1,15
|
|YGYO
|0,70
|14.543.064
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,80
|33.527.549
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|11.211.232
|% 1,15
|
|YKBNK
|3,07
|17.476.079
|% 2,33
|
|ZOREN
|1,75
|4.343.378
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7466
|7,7854
|% 0,01
|
|Frank
|6,1208
|6,1577
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|1,61
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,10
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|1,10
|