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Pegasus`un hissesinde sert düşüş!

06.02.2020 10:21

Son güncelleme : 06.02.2020 10:21
Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı`na indikten sonra pistten çıkan Pegasus uçağının etkisi Borsa İstanbul`da işlem gören hissesinde de görüldü. Pegasus güne yüzde 6.56 oranında düşüşle başladı.



Pegasus uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı ve uçak 3 parçaya ayrıldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı insan çevredeki hastanelere nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı dün akşam tüm uçuşlara kapatılırken bu sabah tekrardan faaliyete geçti.

Olumsuz gelişmelerle birlikte Pegasus hissesinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse açılışta yüzde 6.56 oranında değer kaybetti. Hisse 69.85 lira seviyesinden güne başladı.

SON ZAMANDA ARTAN KAZALAR

Pegasus'a ait olan uçaklar son zamanlarda inişlerde sorun yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bu yıl da Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaklar olmuştu. Her iki kazada sadece maddi hasar meydana gelmişti. Dünkü kazada ise 3 vatandaş hayatını kaybederken uçak da kullanılmaz hale geldi.




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