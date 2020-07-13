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Perakende satış hacmi azaldı

13.07.2020 10:33

Son güncelleme : 13.07.2020 10:37
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 16,7 azaldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki  aya göre yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)  yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 7,7, otomotiv  yakıtı satışları da yüzde 0,3 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda da yüzde  16,7 geriledi. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları  ise yüzde 3 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro mayısta geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde  17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 13,3 arttı.

Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,7 yükseldi. Söz  konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,4, otomotiv  yakıtı satışları yüzde 5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise  yüzde  8,4 düştü.




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