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Petkim’in üretimi yılın ilk çeyreğinde arttı

15.05.2020 11:19

Son güncelleme : 15.05.2020 11:19
SOCAR Türkiye iştiraki Petkim`in üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 802 bin tona yükselirken, esas faaliyet karı 132,8 milyon lira oldu.



AA

Petkim'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, şirketin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel çapta yaşanan  talep daralmasına rağmen başarılı finansal sonuçlara imza attığı belirtildi.

Dünyada pek çok petrokimya ve rafineri tesisinin üretime ara verdiği  Kovid-19 salgını sürecinde Petkim'in üretim ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden  devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri'nin sağladığı sinerjiyle  toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak  802 bin tona yükseltti. Küresel piyasalardaki daralma, kurdaki yüksek volatilite  ve ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Petkim, satış hasılatında 2,8 milyar liraya  ve esas faaliyet karında 132,8 milyon lirayı yakaladı. Petkim, bu dönemde  Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi malzeme ve ambalaj  ham maddeleri üretimine yoğunlaşarak talepleri karşılamak için 7 gün 24 saat  kesintisiz üretimi sürdürüyor."

"GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONUMUZU KORUDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve  Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Kovid-19  salgını döneminde likiditeyi sağlamanın büyük önem taşıdığına işaret ederek,  "Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarımız 2,8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş gösterse de tüm sektörlerin içinde  bulunduğu zorlu süreç düşünüldüğünde aslında önemli bir başarı. Kurdaki  volatiliteye, piyasalardaki daralmaya ve Kovid-19 etkisine rağmen satış  hasılatında geçen yıla çok yakın bir rakamı yakalamak bu açıdan önemli. İlk  çeyrekte bilançomuzda toplam varlıklarımızı artırırken kısa vadeli  yükümlülüklerimizi 682 milyon lira azaltarak uzun vadeli yükümlülüklere  dönüştürdük ve güçlü nakit pozisyonumuzu korumayı başardık." değerlendirmesinde  bulundu.

Mammadov, Petkim’in finansal sonuçlarında STAR Rafineri ile olan  entegrasyonun önemli bir rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yaşanan kısıtlamalarla pek çok şirket ham madde  sıkıntısı yaşarken biz ihtiyacımız olan naftayı STAR Rafineri'den, sorunsuz ve  yüksek kalitede temin ediyoruz. Türkiye'nin iki büyük devinin birbirine entegre  bir yapıda faaliyet göstermesinin ne kadar etkili olduğunu Kovid-19 salgını  sırasında daha iyi gördük ve bunun avantajını yakaladık."




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