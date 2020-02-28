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Petrol 50 doların altına düşmesinin ardından toparlandı

28.02.2020 14:30

Son güncelleme : 28.02.2020 14:30
Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeni tip koronavirüs endişesinin yarattığı düşük petrol talebi beklentisiyle 50 doların altına düştü.



AA

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil  fiyatı TSİ 12.30'da 49,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı  Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 44,98 dolardan alıcı buldu.

Her iki petrol türünün varil fiyatı ilerleyen saatlerde tepki alımlarıyla hafif yükselişe geçerken, TSİ 14.05'te Brent 50,20 dolardan, WTI ise  45,36 dolardan işlem görüyor.

Bu yılın başından beri her iki ham petrol türünün varil fiyatı  yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, fiyatlar son 14 ayın en düşük seviyesinde  seyrediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle  küresel petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklentisi petrol  fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, dün  yaptığı açıklamada, düşük talep ve petrol üretimde kesintisi olmaması durumunda  küresel petrol piyasasında günlük 1,8 milyon varillik arz fazlası oluşabileceği  uyarısında bulundu.

Dünya genelinde günlük petrol üretiminin en az 1 milyon varil  düşürülmesi gerektiğini kaydeden Rystad Energy, bu yıl için ortalama Brent türü  petrol fiyatı öngörüsünü de 60 dolardan 56 dolara indirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol  üreticisi ülkelerden oluşan teknik komite, 8 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti  Viyana'da yaptığı toplantıda "OPEC-Artı" (OPEC ) olarak bilinen grubun toplam  petrol üretimini günlük 600 bin varil daha indirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Günlük 1,7 milyon varillik petrol kesintisi uygulamaya devam eden  OPEC-Artı grubu, 5-6 Mart'ta Viyana'da toplanarak petrol piyasasının görünümünü  değerlendirecek.





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