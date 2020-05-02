Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı`na (TPAO) bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Petrol arama ruhsatı kararı
02.05.2020 10:06
Son güncelleme : 02.05.2020 10:06
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Edirne ile Tekirdağ sınırları içinde yer alan ve yüz ölçümü 58 bin 305 hektar olan saha için 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
Şirket, söz konusu saha için 5 Aralık 2019'da başvuruda bulunmuştu.
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|2,68
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|ZOREN
|1,26
|64.580.252
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|TKFEN
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|119.995.651
|% 0,00
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|SMART
|10,06
|136.517.120
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|KRDMD
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|108.365.706
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|% 0,00
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|% 0,00
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|1.572.591.851
|% 0,00
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|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
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|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.701
|13,64
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|Altın Gr.
|383
|383
|4,30
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|2.454
|2.515
|28,40
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|2.518
|2.577
|29,00
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|1.260
|14,20
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|15,00
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