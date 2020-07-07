Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları ne kadar oldu?
07.07.2020 09:34
Son güncelleme : 07.07.2020 09:48
AA
Dün 43,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,10 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 42,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, dünya genelinde ekonomik faaliyetleri ve petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.
ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol talebinin yılın ikinci yarısında da zayıf kalacağına işaret ediyor.
Ülkenin en büyük ekonomilerine sahip ve petrol tüketiminin en yüksek olduğu Kaliforniya, Teksas ve Florida eyaletlerinde yeni vaka sayılarında her geçen gün rekor kaydedilmesi yatırımcıları endişelendiriyor.
Brent petrolde teknik olarak 42,88 ile 43,04 dolar aralığının direnç, 42,44 ile 42,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|ALBRK
|1,93
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|% 0,00
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|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
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|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
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|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
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|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5475
|8,5904
|% 0,03
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|Frank
|7,2520
|7,2957
|% -0,01
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|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,05
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-0,85
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|Altın Gr.
|393
|394
|-0,14
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|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|-1,10
|
|Tam
|2.625
|2.637
|-1,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|-0,50
|
|Çeyrek
|638
|646
|-0,30
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|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,02
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|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,57
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