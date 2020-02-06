Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, koronavirüs etkisiyle Çin petrol talebinde daralma olasılığına karşı, üretim kısıntı miktarını artırma olasılığıyla yükseldi.
Petrol fiyatları yükseldi
06.02.2020 16:06
Son güncelleme : 06.02.2020 16:06
DHA
Konuyla ilgili medyada yer alan bilgilere göre, OPEC+ grubu halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan kısıntıya günde en az 500 bin varil ekleyebilir.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, koronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Novak, OPEC+ grubunun koronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 55.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.61 artışla 51.06 dolardan işlem görüyor.
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|Dolar
|0,0000
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|1.567
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|1,76
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|2.025
|13,00
|
|Tam
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|2.036
|11,19
|
|Yarım
|960
|985
|5,41
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|Çeyrek
|482
|492
|2,70
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|Gümüş Gr.
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