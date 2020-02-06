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Petrol fiyatlarında durum ne?

06.02.2020 10:05

Son güncelleme : 06.02.2020 10:05
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,38 dolardan işlem görüyor.



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Dün 56,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 55,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4'lük kazançla 56,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,95 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Çin'de etkili olan yeni tip koronavirüse karşı aşı  geliştirilmesi ihtimaliyle birlikte petrol fiyatlarının yükselişe geçtiğini  belirtiyor. Küresel petrol talebinin zayıflamasına yol açan koronavirüs, petrol  fiyatlarını son 13 ayın en düşük seviyesine çekmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 3,4 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 435 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün yapılan açıklamada ise koronavirüs salgının uzun süre devam etmesinin petrol  talebini azalttığı ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği ifade  edildi.

Brent petrolde teknik olarak 56,58  ila 56,85  dolar aralığının direnç, 56,31 ila 56,04  dolar aralığının ise destek bölgesi olarak  izlenebileceği ifade ediliyor.




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