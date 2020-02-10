Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,49 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında son durum
10.02.2020 09:50
Son güncelleme : 10.02.2020 09:50
AA
Cuma günü 55,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 54,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,34 dolardan alıcı buldu.
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 909'a yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen hafta düzenlediği teknik komite toplantısında, küresel petrol piyasasında dengeyi sağlamak için üretimde günlük 600 bin varil ek kesinti yapılması gerektiğini öne sürmüştü.
Brent petrolde teknik olarak 54,54 ile 54,71 dolar
aralığının direnç, 54,37 ile 54,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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