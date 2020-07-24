Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolar oldu?
24.07.2020 09:34
Son güncelleme : 24.07.2020 09:39
AA
Dün 44,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,31 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,03 dolardan alıcı buldu.
Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 94,59 dolara gerileyerek Eylül 2018'den bu yanaki en düşük seviyesini kaydetmesi petrol ithalatçısı ülkelerin talebini artırırken fiyatlarda yükselişe neden oluyor.
Öte yandan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısının 15,5 milyonu geçmesi, küresel petrol tüketimini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 15,5 milyonun üzerine çıktı. ABD, 4 milyonu aşan vakayla ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 2,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 43,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç, 43,23 ile 43,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6985
|8,7421
|% 0,10
|
|Frank
|7,3778
|7,4222
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,62
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.780
|2.795
|0,00
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|0,10
|
|Çeyrek
|677
|684
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,95
|-0,02
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|B. Petrol
|43,33
|43,33
|0,00
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