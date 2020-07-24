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Petrol kaç dolar oldu?

24.07.2020 09:34

Son güncelleme : 24.07.2020 09:39
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 44,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,31  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,03 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 94,59 dolara gerileyerek Eylül  2018'den bu yanaki en düşük seviyesini kaydetmesi petrol ithalatçısı ülkelerin  talebini artırırken fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Öte yandan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde  toplam vaka sayısının 15,5 milyonu geçmesi, küresel petrol tüketimini olumsuz  etkilerken, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka  sayısı 15,5 milyonun üzerine çıktı. ABD, 4 milyonu aşan vakayla ilk sırada  gelirken, bu ülkeyi 2,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,3 milyona  yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç, 43,23 ile 43,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Çeyrek 677 684 0,00  
Gümüş.Ons 22,57 22,61 -0,01  
Gümüş Gr. 4,95 4,95 -0,02  
B. Petrol 43,33 43,33 0,00  
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