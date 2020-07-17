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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

17.07.2020 09:15

Son güncelleme : 17.07.2020 09:19
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,24 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,37  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 43,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,70 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka  sayısının hızla artmaya devam etmesi, küresel petrol talebini zayıf tutuyor ve  petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dün itibarıyla toplam vaka  sayısı ABD'de 3,5 milyonun üzerine çıkarken, Brezilya'da 2 milyon ve Hindistan'da  1 milyonu aştı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol  üreticisi bazı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi miktarını 1 Ağustos'tan  itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı fiyatların düşük kalmasına neden  oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,31 ile 43,41 dolar aralığının direnç,  43,21 ile 43,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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