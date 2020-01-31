Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,12 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
31.01.2020 10:22
Son güncelleme : 31.01.2020 10:22
AA
Dün 58,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,13 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 58,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,99 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybı 213'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütünün salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmesi ancak seyahat ve ticari kısıtlamaların gerekli olmadığını açıklaması üzerine petrol fiyatlarında kısmı toparlanma görüldü.
Öte yandan, 5 petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya'da günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varilden 400 bin varile düşmesi ve üretimin 70 bin varile kadar gerileme endişesi fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 58,42 ile 58,64 dolar
aralığının direnç, 58,05 ile 57,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 120.096
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|Önceki Kapanış
|: 119.850
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120.299
En Düşük
119.960
10:065,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,9760
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|Önceki Kapanış
|: 5,9590
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5,9855
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5,9643
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 6,5840
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En Düşük
6,5781
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 302,76
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|Önceki Kapanış
|: 303,02
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303,07
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|DENCM
|10,57
|3.560.249
|% 11,26
|
|MPARK
|19,17
|137.917
|% 8,67
|
|ROYAL
|2,27
|25.467
|% 8,61
|
|FORMT
|2,80
|14.000
|% 7,69
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|GYHOL
|15,50
|211.591
|% -10,61
|
|THYAO
|13,83
|79.830.075
|% 0,00
|
|SISE
|5,17
|74.549.033
|% 4,23
|
|ASELS
|23,88
|57.124.780
|% 0,93
|
|TRKCM
|3,55
|27.315.360
|% 5,65
|
|TSKB
|1,39
|26.233.035
|% 0,72
|
|TSKB
|1,39
|26.233.035
|% 0,72
|
|SISE
|5,17
|74.549.033
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,71
|16.828.179
|% 1,18
|
|TRKCM
|3,55
|27.315.360
|% 5,65
|
|PETKM
|4,04
|25.771.800
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8151
|7,8543
|% 0,19
|
|Frank
|6,1376
|6,1746
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5902
|1,5981
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-3,88
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|Altın Gr.
|303
|303
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,00
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|B. Petrol
|58,20
|58,20
|0,87
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