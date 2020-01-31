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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

31.01.2020 10:22

Son güncelleme : 31.01.2020 10:22
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,12 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 58,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,13  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,02 düşüşle 58,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 52,99 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybı  213'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütünün salgın nedeniyle küresel acil durum ilan  etmesi ancak seyahat ve ticari kısıtlamaların gerekli olmadığını açıklaması  üzerine petrol fiyatlarında kısmı toparlanma görüldü.

Öte yandan, 5 petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya'da  günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varilden 400 bin varile düşmesi ve üretimin  70 bin varile kadar gerileme endişesi fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi  destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,42 ile 58,64 dolar aralığının direnç,  58,05 ile 57,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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