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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

05.02.2020 09:48

Son güncelleme : 05.02.2020 10:07
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,48 dolardan işlem görüyor. Dün 55,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 53,81 dolardan tamamladı. Çin`de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesini gördü.



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Dün 55,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 53,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 1,2'lik kazançla 54,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,02 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 491'e, virüsten etkilenenlerin sayısının da 24 bin 324'e yükselmesi, küresel petrol  talebindeki zayıflamayı destekliyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları son 13  ayın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplantı  düzenleyecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), zayıf talep ve düşük fiyatlara karşı üretim kesintisini artıracağı beklentisi fiyatlarda yükselişe  neden oldu.

OPEC tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in Birleşmiş Milletler  Daimi Temsilcisi Wang Qun'un ülkesindeki koronavirüs salgını hakkında OPEC yetkililerini Viyana'da bilgilendirdiği paylaşıldı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan teknik komite, Çin'deki koronavirüs salgını ve bunun küresel petrol piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere dün Viyana'da iki gün devam edecek toplantıya başlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 54,70 ila 54,75 dolar aralığının direnç, 54,55 ila 54,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 54,49 54,49 0,53  
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