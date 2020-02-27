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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

27.02.2020 09:53

Son güncelleme : 27.02.2020 09:53
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,95 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 54,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,83  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 1,66 azalışla 51,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 47,91 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını  kaybedenlerin sayısının 2 bin 746'ya çıkması, küresel petrol piyasasında düşük  talebe ve fiyatların son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkede  ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla  500 bin varil yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırmaya  devam ettirdi.

Brent petrolde teknik olarak 52,18 ile 52,34 dolar aralığının direnç,  51,92 ile 51,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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