Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,95 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
27.02.2020 09:53
Son güncelleme : 27.02.2020 09:53
AA
Dün 54,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 51,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,91 dolardan alıcı buldu.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 746'ya çıkması, küresel petrol piyasasında düşük talebe ve fiyatların son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.
Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 500 bin varil yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırmaya devam ettirdi.
Brent petrolde teknik olarak 52,18 ile 52,34 dolar
aralığının direnç, 51,92 ile 51,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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0
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|Değişim
|: 0,25%
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|: 6,1600
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|: 6,1290
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6,1506
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|: 0,59%
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|: 6,6930
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|Önceki Kapanış
|: 6,6400
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6,7372
En Düşük
6,6963
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|Değişim
|: 1,04%
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|Açılış
|: 327,35
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,48
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,88
|20.165.324
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,05
|9.221.228
|% 0,00
|
|AVOD
|2,30
|30.186.298
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,74
|1.071.832
|% 0,00
|
|DZGYO
|4,88
|1.730.184
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,88
|20.165.324
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,05
|9.221.228
|% 0,00
|
|AVOD
|2,30
|30.186.298
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,74
|1.071.832
|% 0,00
|
|DZGYO
|4,88
|1.730.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% 0,00
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% 0,00
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9473
|7,9872
|% 0,36
|
|Frank
|6,3089
|6,3469
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|14,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|51,99
|51,99
|-0,82
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