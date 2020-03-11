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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

11.03.2020 09:24

Son güncelleme : 11.03.2020 09:24
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 38,16 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 38,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 37,83  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 38,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 34,98 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantıda, koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerini engellemek için  çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerini yıl sonuna kadar "yüzde 0" seviyesine indirilmesini teklif etti.

Piyasalar tarafından olumlu karşılanan teklifin ardından, dün New York  borsasında endeksler yüzde 5'e yakın kazançlarla günü tamamladı.

Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı  adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

Arz tarafında ise dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın nisan başından  itibaren ham petrol üretimlerini artıracağını açıklaması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Cuma günü iki ülkenin ham petrol üretim seviyelerinde ek kesinti yapma  kararı alamaması, pazartesi günü petrol fiyatlarının 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine ve günlük kayıplarının Ocak 1991'deki Körfez  Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmesine neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 38,48 ile 38,70 dolar aralığının direnç,  38,09 ile 38,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





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