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Petrol ne kadar oldu?

04.06.2020 09:58

Son güncelleme : 04.06.2020 10:25
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,28 dolardan işlem görüyor. ABD`de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu`nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.



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Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 9 Haziran'da yapacağı  toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı  konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham  petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon  varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 40,62 ile 42,39 dolar aralığının direnç,  38,85 ile 37,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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