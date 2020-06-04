Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,28 dolardan işlem görüyor. ABD`de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu`nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.
Petrol ne kadar oldu?
04.06.2020 09:58
Son güncelleme : 04.06.2020 10:25
AA
Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,58 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki görüşmeleri devam ediyor.
Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.
Brent petrolde teknik olarak 40,62 ile 42,39 dolar aralığının direnç, 38,85 ile 37,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -294,03
|Açılış
|: 109.384
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|Önceki Kapanış
|: 109.111
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109.384
En Düşük
108.779
10:086,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7673
En Düşük
6,7128
10:087,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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7,5879
En Düşük
7,5332
10:08369,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,93
|Açılış
|: 369,88
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|Önceki Kapanış
|: 367,95
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370,39
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|170.462
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|4.816.699
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|6.385.819
|% -9,95
|
|GLRYH
|7,35
|1.479.746
|% -9,93
|
|GARAN
|8,19
|105.753.776
|% -0,36
|
|PETKM
|3,75
|94.983.144
|% 2,18
|
|GSRAY
|3,48
|65.415.275
|% 3,57
|
|ASELS
|31,62
|36.072.535
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,85
|33.578.787
|% 0,00
|
|PETKM
|3,75
|94.983.144
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,65
|31.815.404
|% -0,60
|
|SKBNK
|1,31
|23.921.760
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,48
|65.415.275
|% 3,57
|
|IHLGM
|1,36
|20.136.800
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4465
|8,4888
|% -0,02
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|2,13
|
|Altın Gr.
|369
|369
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|4,10
|
|Tam
|2.469
|2.501
|4,30
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|603
|610
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,35
|39,35
|-0,44
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