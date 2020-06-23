Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,84 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
23.06.2020 09:36
Son güncelleme : 23.06.2020 09:41
AA
Dün 43,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 42,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riskleri petrol fiyatları
üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
Ayrıca, dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerginlik ekonomik öngörü ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkiliyor.
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşmasının 15 Ocak'ta imzalandığını anımsatarak, Pekin hükümetinin koronavirüsü bu tarihte bildiğini ancak virüsün kaynağı hakkında dünyaya gerekli bilgileri açıklamadığını savundu.
Brent petrolde teknik olarak 42,96 ile 43,34 dolar aralığının direnç, 42,58 ile 42,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|OYAYO
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|% 0,00
|
|SKBNK
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|% 0,00
|
|SASA
|10,78
|160.409.217
|% 0,00
|
|IHGZT
|4,81
|13.231.860
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,02
|199.587.810
|% 0,00
|
|OYAYO
|7,02
|70.439.815
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,34
|168.526.986
|% 0,00
|
|SASA
|10,78
|160.409.217
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 0,00
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 0,00
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4963
|8,5389
|% -0,16
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|Frank
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|7,2407
|% 0,05
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|Riyal
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|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-3,74
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.521
|-1,80
|
|Tam
|2.573
|2.585
|-1,80
|
|Yarım
|1.254
|1.265
|-0,90
|
|Çeyrek
|629
|633
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
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|3,91
|0,00
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