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Petrol ne kadar oldu?

03.07.2020 10:11

Son güncelleme : 03.07.2020 10:11
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,77 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 42,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,27 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, küresel  ham petrol talebinin düşük kalmasına neden oluyor.

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, çarşamba  günü ülkede vaka sayısı rekor artışla 54 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin  yılın üçüncü çeyreğinde zayıf kalma olasılığını beraberinde getirirken, petrol  fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge  kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının 16 hafta üst üste azalmasının, ülkede  ham petrol üretimini de düşüreceği ve böylece arz fazlasının azalmasına katkı  sağlayacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,82 ile 42,87 dolar aralığının direnç,  42,51 ile 42,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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