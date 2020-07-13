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Petrol ne kadar oldu?

13.07.2020 09:58

Son güncelleme : 13.07.2020 09:58
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,87 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 43,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  43,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 42,87 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,17 dolardan alıcı  buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Temmuz haftasında bir  önceki haftaya göre 4 adet azalarak 181'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol  sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste düşüş gösterdi ve bu süre içinde toplam  502 adet azalmış oldu.

Dünya genelinde salgında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve  küresel petrol talebine ilişkin görünümü de olumsuz etkiliyor. ABD'de yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısında hızlı artış görülmesi,  dünyanın en büyük petrol tüketicisinde ham petrol talebinin bu yıl zayıf kalmaya  devam edeceğine işaret ediyor.

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru  silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülke çapında petrol üretim ve ihracatını  sekteye uğrattığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 42,93 ile 42,98 dolar aralığının direnç,  42,77 ile 42,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Yarım 1.297 1.313 5,30  
Çeyrek 649 657 2,70  
Gümüş.Ons 19,01 19,05 0,31  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 0,07  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,33  
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