Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,08 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
15.07.2020 09:35
Son güncelleme : 15.07.2020 09:35
AA
Dün 43,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,90 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 43,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,47 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Diğer yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, haziranda bir önceki aya göre 1 milyon 890 bin varil azalarak, 22 milyon 270 bin varile geriledi.
Bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 8 milyon 950 bin varil azalarak 90 milyon 720 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil artarak 97 milyon 720 bin varil olması öngörülüyor.
Brent petrolde teknik olarak 43,48 ile 44,90 dolar aralığının direnç, 42,06 ile 40,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
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|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|KRDMA
|4,25
|6.712.781
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|KRDMA
|4,25
|6.712.781
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% 0,19
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-1,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.616
|-3,30
|
|Tam
|2.671
|2.684
|-3,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|-1,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,01
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|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,15
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