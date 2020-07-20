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Petrol ne kadar oldu?

20.07.2020 09:21

Son güncelleme : 20.07.2020 09:21
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,52 dolardan alıcı  buldu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında görülen  artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye  devam ederken, yılın ikinci yarısında petrol tüketiminin zayıf kalması ihtimalini  artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19  vaka sayısı yaklaşık 14,4 milyon oldu ve 3,7 milyon vakayla ABD ilk sırada yer  alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1 milyonu aşan  vakayla Hindistan takip ediyor.

Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 18 hafta üstü üste  düşüş göstermesi, dünyanın en büyük ham petrol üreten ülkesinde petrol üretiminin  düşmeye devam edeceğine işaret ederken, küresel petrol piyasasında arz fazlasının  bir kısmını azaltıyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir  önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol  sondaj kulesi sayısı 18 haftada toplam 503 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 42,91 ile 42,99 dolar aralığının direnç,  42,83 ile 42,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Gümüş Gr. 4,26 4,27 -0,00  
B. Petrol 42,89 42,89 -0,25  
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