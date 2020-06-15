Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, Petrol İhraç Eden Ülmeler Örgütü (OPECC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını sonlardıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi.
`Petrol talebi Ağustos`tan sonra toparlanır`
15.06.2020 15:44
Son güncelleme : 15.06.2020 15:45
DHA
Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.
Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.
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|KSTUR
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|
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|GUSGR
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|
|GARAN
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|EKGYO
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|
|CEMAS
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|SKBNK
|1,30
|175.342.930
|% 3,17
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|IEYHO
|0,80
|97.325.563
|% 6,67
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|GUSGR
|4,34
|521.206.121
|% 4,08
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5552
|8,5981
|% 0,41
|
|Frank
|7,1753
|7,2185
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8174
|1,8266
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-19,94
|
|Altın Gr.
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|376
|-3,05
|
|Cumhuriyet
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|2.465
|-20,00
|
|Tam
|2.517
|2.534
|-20,50
|
|Yarım
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|1.237
|-10,00
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|Çeyrek
|615
|619
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
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