Petrol üreten ülkelere `virüs` uyarısı!













AA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gündemine gelen her tehlikeli meselenin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti."OPEC koalisyonundaki her üye, petrol üreticisidir ve sorumludur." diyen Abdulaziz bin Selman, Kovid-19 tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.Bin Selman ayrıca, Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için Rusya ve koalisyon ile ortaklığını sürdürdüğünü belirterek, petrol üretimini azaltma anlaşmasını uzatma ya da düzenleme yönünde henüz bir karar alınmadığını kaydetti.Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.