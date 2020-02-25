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Petrol üreten ülkelere `virüs` uyarısı!

25.02.2020 17:34

Son güncelleme : 25.02.2020 17:34
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu "OPEC" koalisyonuna üye ülkelere yeni tip koronavirüs tehlikesini hafife almama çağrısında bulundu.



AA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gündemine gelen her tehlikeli meselenin ciddiyetle ele alınması  gerektiğini belirtti.

"OPEC  koalisyonundaki her üye, petrol üreticisidir ve sorumludur." diyen Abdulaziz bin Selman, Kovid-19 tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bin Selman ayrıca, Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için Rusya ve koalisyon ile ortaklığını sürdürdüğünü belirterek, petrol üretimini azaltma anlaşmasını uzatma ya da düzenleme yönünde henüz bir karar alınmadığını kaydetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan  Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise  2 bin 700'ü aştı.




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