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Petrolün varili kaç dolar oldu?

16.07.2020 09:53

Son güncelleme : 16.07.2020 09:53
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,46 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,79  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 43,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,80 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 531,7 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı  yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş olması,  ülkede petrol tüketiminin ve talebinin arttığına işaret ederken, dün petrol  fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde artış görülmesine neden olmuştu. Ancak Petrol  İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi bazı ülkelerin ham  petrol üretim kesintisi miktarını 1 Ağustos'tan itibaren günlük 2 milyon varil  azaltma kararı fiyatlarda düşüşe yol açtı.

OPEC  olarak bilinen gruba üye ülkelerin ham petrol üretim kesintisi  miktarını günlük 9,7 milyon varilden 7,7 milyon varile düşürecek olması, piyasada  arz fazlasının artacağına ilişkin endişeleri beraberinde getirerek fiyatlar  üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,96 ile 44,36 dolar aralığının direnç,  43,22 ile 43,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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