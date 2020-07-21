Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,48 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili kaç dolar?
21.07.2020 09:34
Son güncelleme : 21.07.2020 09:39
AA
Dün 43,43 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 43,20 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artışla 43,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.
Avrupa Birliği (AB) liderleri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi ve AB'nin 2021-2027 bütçesi için 1 trilyon 74 milyar euroluk "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.
Söz konusu anlaşma, yatırımcıları Avrupa ekonomisinin canlanacağı ve kıtada petrol tüketiminin artacağı yönünde umutlandırırken petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 14,7 milyonun üzerine çıkarken 3,8 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyonu aşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,1 milyon vakayla Hindistan takip ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 43,52 ile 43,65 dolar aralığının direnç, 43,36 ile 43,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|
|KARSN
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|298.338.609
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
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|ASELS
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|1.077.524.126
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|
|GUSGR
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|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
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|397.494.772
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.819
|0,61
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|Altın Gr.
|401
|401
|0,21
|
|Cumhuriyet
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|2.625
|1,50
|
|Tam
|2.679
|2.693
|1,60
|
|Yarım
|1.301
|1.317
|0,80
|
|Çeyrek
|652
|660
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,47
|4,48
|0,09
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|B. Petrol
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