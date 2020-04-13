GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

13.04.2020 09:25

Son güncelleme : 13.04.2020 09:51
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü paskalya tatili nedeniyle kapalı olan piyasalarda perşembe günü 36,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,48 dolar  seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 3,97 artışla 32,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 23,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) dün gece yapılan açıklamada, OPEC  adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol  üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyuruldu.

Söz konusu 23 ülke dışında ABD, Meksika, Kanada, Brezilya ve Norveç gibi diğer petrol üreticisi ülkelerin de kendi üretimlerini azalttığında toplam  ham petrol üretim kesintisi miktarının günlük 20 milyon varile ulaşacağı  belirtiliyor.

Toplam kesinti miktarlarının ardından corona virüs nedeniyle dünya  genelindeki düşük talep nedeniyle oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol  piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 32,76 ile 33,12 dolar aralığının direnç,  32,40 ile 32,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.471
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 18,16 10.199.288 % 0,00  
THYAO 9,80 747.585.969 % 0,00  
USAK 1,38 52.824.063 % 0,00  
YKGYO 2,43 24.122.063 % 0,00  
PGSUS 50,95 941.591.068 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4236 8,4659 % 1,30  
Frank 6,9786 7,0206 % 1,05  
Riyal 1,7920 1,8010 % 0,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.690 4,20  
Altın Gr. 367 367 3,19  
Cumhuriyet 2.347 2.402 22,60  
Tam 2.412 2.472 27,00  
Yarım 1.173 1.203 11,30  
Çeyrek 589 602 5,90  
Gümüş.Ons 15,28 15,32 -0,10  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
B. Petrol 32,11 32,11 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru