Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili ne kadar oldu?
13.04.2020 09:25
Son güncelleme : 13.04.2020 09:51
AA
Cuma günü paskalya tatili nedeniyle kapalı olan piyasalarda perşembe günü 36,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,97 artışla 32,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,77 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) dün gece yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyuruldu.
Söz konusu 23 ülke dışında ABD, Meksika, Kanada, Brezilya ve Norveç gibi diğer petrol üreticisi ülkelerin de kendi üretimlerini azalttığında toplam ham petrol üretim kesintisi miktarının günlük 20 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.
Toplam kesinti miktarlarının ardından corona virüs nedeniyle dünya genelindeki düşük talep nedeniyle oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.
Brent petrolde teknik olarak 32,76 ile 33,12 dolar
aralığının direnç, 32,40 ile 32,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|
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|
|PGSUS
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|% 0,00
|
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|GARAN
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|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PGSUS
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|941.591.068
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|THYAO
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|% 0,00
|
|GSRAY
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|
|ASELS
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|547.099.839
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|
|GSRAY
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|
|YKBNK
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|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4236
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|% 1,30
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|Frank
|6,9786
|7,0206
|% 1,05
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|Riyal
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|% 0,89
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,20
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.347
|2.402
|22,60
|
|Tam
|2.412
|2.472
|27,00
|
|Yarım
|1.173
|1.203
|11,30
|
|Çeyrek
|589
|602
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
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|32,11
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