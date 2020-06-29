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Petrolün varili ne kadar oldu?

29.06.2020 09:55

Son güncelleme : 29.06.2020 09:55
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 40,29 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 41,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  41,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32  itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,77 azalışla 40,29 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,77 dolardan alıcı  buldu.

Küresel petrol fiyatlarının düşüşünde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınında ikinci dalga riskinin, petrol talebine dair oluşan iyimserliği  törpülemesi etkili oluyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı  petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi miktarlarında üyelerin tam uyum  sağlamaya yönelik attığı adımların piyasadaki arz fazlalığını azaltmakta görece  başarılı olsa da fiyatların yükselişine katkıda bulunabilecek seviyelere  ulaşamadığını belirtiyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük  ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret eden uzmanlar, bu bölgelerde  benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin  canlandığını kaydediyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Haziran  haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188'e geriledi. Bu azalışla,  ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam  495 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 40,55 ile 40,87 dolar aralığının direnç,  40,15 ile 39,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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B. Petrol 40,26 40,26 -0,67  
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