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Petrolün varili ne kadar oldu?

22.07.2020 09:38

Son güncelleme : 22.07.2020 09:45
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,14 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 44,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,32  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 44,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk  kurtarma paketi üzerinde dün anlaşmaya varması, Avrupa ekonomisinin canlanacağı  ve kıtada petrol tüketiminin artacağı yönünde olumlu sinyaller vermişti.

Ayrıca, dün, euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç  kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen  Uluslararası Dolar Endeksi'nin 95,05 dolarla 9 Mart'tan bu yana en düşük  seviyesine kadar gerilemesi, petrol talebini artırmış ve fiyatlarda yükselişe  neden olmuştu.

Dün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı günü yüzde 2,4 kazançla, WTI  tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 artışla tamamlamıştı.

Ancak, Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol  stoklarında yaklaşık 7,5 milyon varillik artış gerçekleştiği tahmini, küresel  piyasada stok fazlası endişelerini beraberinde getirirken bugün fiyatlarda  yeniden düşüşe yol açtı.

Talep tarafında ise dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen  artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkilemeye  devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka  sayısı 14,9 milyonun üzerine çıkarken 3,9 milyon vakayla ABD ilk sırada yer  alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyonu aşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,2 milyona  yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,18 ile 44,23 dolar aralığının direnç,  44,08 ile 44,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Gümüş.Ons 22,49 22,54 1,22  
Gümüş Gr. 4,96 4,96 0,29  
B. Petrol 44,13 44,13 -0,19  
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