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Piyasalar ABD verilerine odaklandı

15.07.2020 09:04

Son güncelleme : 15.07.2020 09:04
Küresel piyasalarda dün ABD-Çin gerilimi ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD`de açıklanacak verilere odaklanırken, yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350  bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka  sayısı 3,5 milyonu geçti. Meksika ve ABD, vaka sayılarının artmaya devam etmesi  üzerine sınırlarını, 21 Ağustos'a kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma  kararı aldı.

Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler salgında ikinci dalga endişelerini  artırırken, hastalığın tedavisine ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.  Son olarak dün ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel  Kovid-19 aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanmaya devam  ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren  Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa  tasarını onaylarken, Hong Kong'a yönelik imtiyazları da kaldıran bir başkanlık  kararnamesi imzaladı.

Dün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 0,6 ile  beklentinin üzerinde artış kaydetti. Öte yandan ABD'nin en büyük bankası JPMorgan  Chase&Co'nun ikinci çeyrekte net karı yıllık yüzde 51 daraldı. Salgın nedeniyle  sorunlu kredilere 10,5 milyar dolarlık karşılık ayıran bankanın beklentilerden  iyi gelen bilançosu, risk iştahını destekledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında güne düşüşle başlayan endeksler  kapanışta yükselişe geçerken, Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde  1,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,060 ile 11  Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü 96,2'den  tamamlarken, bugün de bu seviyelerde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil  faizleri ise dün yüzde 0,60 sınırına inmesinin ardından bugün yüzde 0,63'ün  üzerinde seyrediyor.

Avrupa tarafında dün Almanya'da yatırımcı risk iştahını yansıtan ZEW  Endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 4,1 puan azalarak 59,3 puana geriledi. Avro  Bölgesi'nde sanayi üretimi de mayısta önceki aya göre yüzde 12,4 artış kaydetse  de piyasa beklentilerini karşılamadı. Verilerin ardından pay piyasalarında satış  ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, Fransa'da  CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 geriledi,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise  dün 1 ayın en yüksek seviyesi olan 1,14'ün üzderini test etmesinin ardından bugün  1,1390-1,1425 dar bandında yatay seyrediyor.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (boJ) faizlerde ve para politikasında  değişikliğe gitmezken, Mart 2021 ile biten mali yıla ilişkin büyüme  beklentilerini düşürdü. Karışık bir görünümün hakim olduğu pay piyasalarında ise  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 arttı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise  yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde  0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde  bulunduğu 6,84-6,87 bandında hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının  ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin  piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin  tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi  piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı New York Fed İmalat Endeksi

16.15 ABD, haziran ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

21.00 ABD, Fed Bej Kitap




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