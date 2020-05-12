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Piyasalar ABD`nin enflasyon verilerine odaklandı

12.05.2020 09:02

Son güncelleme : 12.05.2020 09:02
Küresel piyasalar, bugünden itibaren ABD`nin enflasyonu ile hareketlenecek veri takvimine odaklanırken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki  artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetlerin karantina tedbirlerini  gevşetme konusunda elini güçlendirirken, açıklanan makroekonomik veriler ve  şirket bilançoları salgının ekonomiye etkilerinin daha net görülmesine imkan  sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini aşsa da  artışın ivme kaybetmesi ve iyileşen kişi sayısının da 1 milyon 500 bini aşması,  ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Bu gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları nedeniyle de pay  piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığı görülüyor. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, S&P 500  endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, başta İtalya olmak üzere borç yükü nedeniyle  tedirginliğe neden olan ekonomiler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine  yönelik gelişmelere karşın piyasalar ve avro üzerinde baskıya neden oluyor.  Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08  sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde  dengelendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde  1,31 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında  kalması ve Japonya'da öncü göstergeler endeksindeki gerilemeye karşın Asya  borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve  Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 99.000  puanı aşamayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan  tamamladı ve düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Dün 7,0756'dan kapanış  yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0590 seviyesine  geriledi.

Analistler, dün borsa kapandıktan sonra geçen Türkiye Varlık Fonu'nun  (TVF), kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için çalışmalara başladığı  yönündeki açıklamanın bankaların reel sektörü desteğinin güçlü bir şekilde devam  etmesi anlamına geldiğini belirterek, bunun da hisse fiyatlamalarına pozitif  yansıyabileceğini kaydetti.

TVF'nin dünkü açıklamasında "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk  Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının  güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek  sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış  bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bugün, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini  aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin kısa  vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 puanın ise destek olarak öne  çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, nisan ayı Hazine bütçe dengesi




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