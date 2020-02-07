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Piyasalar ABD`nin istihdam verilerine odaklandı

07.02.2020 09:25

Son güncelleme : 07.02.2020 09:25
Küresel piyasalar dün pozitif görünümünü korumasının ardından, bugün ABD`de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.



AA

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin ile  varılan ticaret anlaşmasına ilişkin pozitif açıklamalar ve haftalık işsizlik  başvurularının Nisan 2019'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etmesi dün New  York borsasında rekorların devam etmesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini  korusa da yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen  açıklamalar endişelerin hafiflemesine neden olurken, Çin ve buna bağlı olarak  küresel ekonomiye etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin neden olduğu ABD ile Çin  arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik soru işaretleri  ise dün yapılan açıklamalarla şimdilik ortadan kalktı. Dün Beyaz Saray tarafından  yapılan açıklamada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirdikleri  telefon konuşmasında, ticaret anlaşmasına bağlılıklarını vurguladıkları  kaydedildi.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik  Krallık'taki siyasi gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Kuzey İrlanda, İskoçya,  Galler ve İngiltere’nin birleşiminden oluşan Birleşik Krallık, Avrupa  Birliği’nden ayrılsa da, İskoçya’dan yükselen bağımsızlık sesleri, piyasalar için  politik ve ekonomik risk olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelere karşın dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir  izlenirken, avro ise dolar karşısındaki değer kaybını devam ettirerek, 1,0965 ile  4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88  değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görülüyor.  Çin’de son 3 işlem gününde yükselen Şanghay bileşik endeksi, bugün kapanışa yakın  yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.845 seviyelerinde bulunurken, Japonya'da açıklanan  öncü göstergeler endeksinin beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde  0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 123.900  seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile  düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 122.284 puandan  tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 yükselişle 5,9880'den kapanması sonrası  bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,9870 seviyesinden işlem  görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki  tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı  kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili  gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 seviyesi aşılması durumunda  yükselişin ivme kazanabileceğini, aksi durumda 121.000 ve 120.000 desteklerinin  gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,97-5,99 dar  bandının izlendiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları




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