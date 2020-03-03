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Piyasalar artan iyimserlikle pozitif seyrediyor

03.03.2020 09:34

Son güncelleme : 03.03.2020 09:34
Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.



AA

Kovid-19 salgınında ölümler ve vaka sayısındaki artışa karşın,  yetkililerden gelen açıklamalar aşı konusunda iyimserliğin artmasını sağladı.

Öte yandan cuma günkü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell'ın açıklamaları sonrası, Fed'in mart toplantısında politika faizini 50 baz  puan indireceği beklentileri artarken, diğer merkez bankalarından da ekonomik  aktiviteyi destekleme yönünde mesaj ve adımlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı  yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele  konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Bugün ise Avustralya Merkez Bankası sabit bırakma beklentilerinin  aksine politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,50'ye çekti ve indirimlerin  devam edebileceği sinyalini verdi.

Ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükümetin, Kovid-19 salgınının  ekonomiye vereceği zarara bağlı olarak başka mali teşvik tedbirleri uygulamaya  hazır olduğunu bildirirken, Japonya Merkez Bankası da piyasayı likidite yönünden  destekledi.

Merkez bankalarının destekleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin ABD  Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, dün yaptığı açıklamada aşı konusunda 6 haftaya  kadar gelişme sağlanabileceğini söylemesi New York borsasında yüzde 5'leri aşan  yükselişler görülmesini sağladı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 5,09, S&P 500 endeksi yüzde 4,60 ve Nasdaq  endeksi yüzde 4,49 değer kazandı. Artan risk iştahı ile düşüşünü hızlandıran  dolar endeksi de yüzde 0,8 azalışla 97,4'e geriledi.

Avrupa tarafında, ABD'deki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalar  öncesi kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin hafif üzerinde  olmasına karşın daralma bölgesinde kalması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27  değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise  sırasıyla yüzde 1,13 ve yüzde 0,44 değer kazandı.

Bugün açıklanan son verilere göre Çin’de Kovid-19 salgınında yaşamını  yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıkarken, vaka sayısı ve görüldüğü ülkeler de  artmaya devam ediyor. G7 liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen  telekonferans ile Kovid-19 salgınına ilişkin koordineli hareket edilmesi yönünde  kararlar alınabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya hariç Asya borsalarında yükselişler  görülürken, dün hızlı yükselen Brent petrolün varil fiyatının 52,9 dolar  seviyesinde yatay seyretmesi dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve  Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise  yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel pozitif seyreden BIST 100  endeksi, imalat sanayi PMI verisinin 52,4 ile Şubat 2018'den beri en yüksek  seviyesine çıkmasının da desteği ile günü yüzde 1,24 artışla 107.309,87 puandan  tamamladı. Dün yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten kapanan dolar/TL ise, bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,1910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7  liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini  belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini  koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-110.000 bandının  izleneceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 6,20 altında kalıcılık  sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71)  göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı  hesaplanıyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ve yurt içi ÜFE

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE ve ÜFE

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı




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