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Piyasalar Avrupa Merkez Bankası`na odaklandı

01.06.2020 09:09

Son güncelleme : 01.06.2020 09:09
Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.



AA

Piyasalar, ekonomi yönetimlerinin teşvik paketleri, ABD ile Çin  arasındaki gerilimin yeni bir ticaret savaşına dönüşeceği endişelerinin azalması  ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı  beklentileri ile geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izledi.

Yeni haftada, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının yanı  sıra hafta boyunca açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve cuma günü  yayımlanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcılar tarafından takip  edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Hong Kong ile ilgili yaptığı  açıklamalar, yeni bir gümrük tarifesi savaşına ilişkin endişeleri azaltsa da  Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını  kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar gündemin odağına yerleşti.

ABD'de düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle  başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı,  yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar uygulanırken, ayrıca  gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına  destek için Ulusal Muhafızlar da görevlendirdi.

Cuma günü Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının tedirginliği  azaltması ile pozitif seyreden New York borsasında, büyüyen protesto gösterileri  ise satış baskısına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde  0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükseldi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından  duyurulan yeni teşvik paketi pay piyasalarını ve euroyu destekledi. Avro/dolar  paritesi haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,11'in üzerine  yerleşti.

Cuma günü kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren  Avrupa borsaları, haftalık bazda yüzde 5'e varan primler yaptı. Geçen haftanın  son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

Bugün, Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine  çıkması sonrası, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.  Japonya'da imalat sanayi PMI yatay seyrini sürdürse de Nikkei 225 endeksi ve  Güney Kore'de Kospi endeksi de yükseliş eğiliminde hareket etti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi,  böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti. Cuma  günü 6,8137'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,8110 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak enflasyon,  yurt dışında ise cuma günkü ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri  gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki sosyal olayların ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının da  gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, perşembe günü  gerçekleştirilecek ECB toplantısından ise ekonomiyi destekleyecek adımların  devamının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda 109.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini  kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat endeksi




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