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Piyasalar bugün açıklanacak verilere odaklandı

13.07.2020 08:58

Son güncelleme : 13.07.2020 08:58
Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



AA

Geçen haftanın ilk yarısında ABD'de açıklanan pozitif verilerden ve  teşviklerin devam edeceği beklentilerinden güç bulan piyasalarda, haftanın ikinci  yarısında azalan veri gündeminin etkisiyle ağırlıklı olarak salgında ikinci dalga  endişeleri fiyatlandı.

ABD'de bazı eyaletlerde vaka sayısındaki artışların rekor kırmaya  devam etmesi de piyasalarda satış baskısı yaratırken, ABD-Çin arasında artan  gerilim ve Suriye ile Libya meseleleri jeopolitik tarafta en önemli risk  unsurları olarak takip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü salgın nedeniyle ABD ve Çin  ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret  anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

Geçen hafta Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da hızlandığı  görüldü. Trump'ın rekor bir sürede aşı üretme yolunda olduklarını ve çok yakın  zamanda aşının duyurulacağına inandığını belirtmesinin ardından cuma günü  Amerikan ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının  tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da ölüm riskini yüzde  62 azalttığının belirlendiği bildirildi. Ayrıca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur  Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından  geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale  gelebileceği duyuruldu.

Analistler, piyasalarda bu hafta dünya genelinde açıklanacak sanayi  üretimi, Çin'de ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve ABD'de  enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, ayrıca perşembe günü  açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini  söyledi.

ECB'den herhangi bir değişiklik beklenmediğini aktaran analistler, bu  hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının  da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

New York borsasında cuma günü Kovid-19 tedavisine ilişkin iyimser  beklentilerle Dow Jones endeksinde yüzde 1,44'lük, S&P 500 endeksinde yüzde  1,05'lik ve Nasdaq endeksinde yüzde 0,66'lık artış yaşandı. Geçen hafta 96,2-97,2  dar bandında hareket eden dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2  düşüşle 96,5 seviyelerinde seyrediyor. Cuma günü yüzde 0,5690 ile 22 Nisan'dan bu  yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından artan risk iştahı ile yükselişe  geçerek günü yüzde 0,6430'tan tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün  yüzde 0,63 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında cuma gününü pozitif kapatan pay piyasalarının geçen  hafta genelinde karışık bir seyir izlediği, avro/dolar paritesinin ise  yükselişini 3. haftaya taşıyarak 1,13'ün üzerine yerleştiği görüldü. Cuma günü  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükseldi. 

Asya borsalarında yeni hafta pozitif bir seyirle başlarken, kapanışa  yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 1,9 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde  0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı. Geçen hafta boyunca 6,84-6,87  bandında seyreden dolar/TL paritesi, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle  6,86 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu,  Kovid-19 kaynaklı haber akışının izleneceğini belirterek, yurt içinde ise  ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda  bulunduğunu aktaran analistler, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise  120.000 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020  sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA  Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış  sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını  bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri




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Çeyrek 648 657 2,60  
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