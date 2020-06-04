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Piyasalar ECB`yi bekliyor

04.06.2020 09:04

Son güncelleme : 04.06.2020 09:04
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) toplantısı takip edilecek.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin  hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde  kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını  sağlıyor.

Kovid-19 salgınında ve ekonomiye etkilerinde, en kötünün geride  kaldığı yorumları ve ekonomi yönetimlerinin katkıları, ABD'de devam eden  protestolar gibi bazı risklere karşın dün de pay piyasalarını destekledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentileri aşarak  45,4'e çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,36  ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalar ralli  yaptı. Almanya'da hükümetin yeni destek paketi üzerinde anlaştığı haberleri ve  bugün ECB'ye ilişkin beklentilerle pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan değer  artışları görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,88, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 2,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36 yükseldi.

Almanya'da, 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını  hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklanırken, ECB'nin  de bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar  avro civarında bir artış yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki hızlı yükselişin ardından bugün Asya  piyasalarında daha sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei  225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayısta yüzde  1,36 artmasına karşın devam eden küresel risk iştahının desteğiyle yükseliş  serisini 11. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer  kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı. Dün 6,7432'den kapanış yapan dolar/TL  ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri,  yurt dışında ise ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın  açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB kararları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi




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