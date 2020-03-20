GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı

20.03.2020 09:28

Son güncelleme : 20.03.2020 09:28
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı.



AA

ABD'de, New York genelinde 4 bin 152 yeni Kovid-19 vakası ve 27 ölüm tespit edilmesi ve California eyaletinde salgın nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’nin çıkarılması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, virüs ile mücadele için yardım fonu açmayı planladıklarını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için birbiri ardına adımlar atarken, dün faiz indirimi kervanına İngiltere Merkez Bankası (BoE) da katıldı. Fed, dün küresel ölçekte dolar  likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez  bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı  aldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programı tutarını  artırarak 750 milyar avroluk parasal genişlemeye gitmesi sonrası dün BoE de son  10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz  puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin  artırdı.

Bu gelişmelerden destek bulan pay piyasalarında alıcılı bir seyir  izlenirken, petrol fiyatları da yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı dün  yaklaşık yüzde 7 artışla 27,8 dolara çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında  28,5 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve  Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükselişin daha belirgin olması dikkati çekti.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,00, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 yükseliş kaydetti.

Bugün, son 10 işlem gününde yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Güney  Kore'de Kospi endeksi, etkisini artıran tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 5  değer kazandı. Japonya borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem  gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST  100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan  tamamladı. Dün 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören  dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5170 seviyesinde işlem  görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Kovid-19 salgınına ilişkin  yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 359'a  ulaştığını bildirdi.

Analistler, vaka sayısındaki artış hızının tedirginlikleri artırdığını  belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam  edeceğini söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerle piyasalarda tepki  alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki  yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,5750 seviyesinin direnç konumunda  olduğunu belirterek, bugünün veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, 2019 yılı iş gücü istatistikleri

10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.195
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
86.879 En Düşük
84.072
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 2,95 561.630 % 0,00  
ECZYT 7,11 15.907.448 % 0,00  
GLRYH 1,66 1.657.055 % 0,00  
MRDIN 5,25 61.347.771 % 0,00  
NETAS 7,99 12.901.248 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5698 7,6078 % 1,01  
Frank 6,6248 6,6648 % 0,21  
Riyal 1,7292 1,7379 % -0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.496 1.496 24,26  
Altın Gr. 312 312 2,40  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 12,67 12,71 0,58  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 0,11  
B. Petrol 29,11 29,11 0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru