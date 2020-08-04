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Piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

04.08.2020 09:16

Son güncelleme : 04.08.2020 09:16
Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.



AA

ABD'de, dün açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre  gerilemesine karşın 50'nin üzerinde kalması ve ISM imalat endeksinin son 17 ayın  en yükseğine çıkması sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde  pozitif bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli  "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın alacağı haberleri  ile şirketin hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde  0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon  dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin  gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü  açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca  yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası'nın ABD'nin  Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaşması ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan  kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edilmesi  konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Avrupa tarafında, dün alımların güçlenmesi ile pay piyasalarında yüzde  3'e yaklaşan artışlar görüldü. Almanya başta olmak üzere birçok ülke ve Avro  Bölgesi'ne ilişkin imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerden iyi gelmesi  sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerileme  karşın pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde, Kurban Bayramı tatili sonrası, haftaya bugün başlayacak  olan piyasalarda enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Geçen  haftanın son işlem gününde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece  temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana  geriledi.

Dün uluslararası piyasada 6,9555'e gerileyen dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,9750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde KDV indirimlerinin pay piyasalarını  desteklemesinin beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve  veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın  destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82)  göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği  hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri




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