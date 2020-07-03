Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar enflasyon verisine odaklandı

03.07.2020 09:05

Son güncelleme : 03.07.2020 09:05
Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.



AA

ABD'de, bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak piyasalarda dün  pozitif bir seyir izlendi. Pay piyasalarındaki pozitif seyirde, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren tarım dışı  istihdam verisinin haziranda piyasa beklentisinin üzerinde artması etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda  beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon oldu. Ülkede işsizlik oranı da  beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

Verilerin ardından New York borsasında güçlenen alımlarla Dow Jones  endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer  kazandı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının haziranda yüzde 7,4 yükselmesine  karşın yüzde 7,7 olan beklentilerin altında kalması, piyasalarda en kötünün  geride kaldığı fiyatlamalarının güçlenmesini sağladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dünkü konuşmasında, Almanya’nın  üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Kovid-19 krizinin üstesinden  gelinmesinin gündeme alındığını belirterek, Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda  olduğunu kaydetti.

Açıklanan veriler ve Kovid-19 aşısına ilişkin umut veren gelişmeler  ile Avrupa borsalarında, artan küresel risk iştahına paralel yükseliş eğilimi  gözlendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  1,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49 artış kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile  haftanın son işlem gününe de taşındı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet  sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 45'e, Çin'de 58,4'e  çıkarak tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4  değer kazandı.

Yurt içinde, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğini de arkasına  alan BIST 100 endeksi, 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8499'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet  sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 114.000 seviyesinin destek, 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70)  göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı  hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü PMI




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05116.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.178 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 14,41 55.102.890 % 10,00  
KENT 621,60 5.091.591 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.811.067 % 10,00  
YAPRK 10,79 12.238.907 % 9,99  
BIZIM 21,14 402.077.950 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5143 8,5570 % -0,06  
Frank 7,2135 7,2570 % -0,10  
Riyal 1,8212 1,8303 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 391 391 -0,20  
Cumhuriyet 2.533 2.554 -0,50  
Tam 2.607 2.620 -0,40  
Yarım 1.266 1.282 -0,20  
Çeyrek 633 642 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru