GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar haftaya negatif başladı

23.03.2020 09:11

Son güncelleme : 23.03.2020 09:14
Küresel piyasalar haftaya yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başlarken, veri gündeminde, yarın açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öne çıkıyor.



AA

Kovid-19 salgınının başladığı Çin'de vaka sayısı neredeyse dururken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde ölüm ve vaka sayılarındaki artış hızı, hem sosyal hem de ekonomiye etkileri bakımından endişelere neden oluyor.

Salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi  dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.

Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın  Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin  aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satıcılı bir  seyir izlenirken, dolar endeksi 101-103 bandında dalgalı hareket etmesinin ardından haftayı 102,4 seviyesinden tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise  haftalık bazda yüzde 21 değer kaybederek endişelerin ne kadar derinleştiğine işaret etti. Petrol fiyatları, yeni haftaya da yaklaşık yüzde 4 düşüşle başladı.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 4,55, S&P 500 endeksi yüzde 4,34 ve  Nasdaq endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti. Endekslerin vadeli işlem sözleşmeleri,  yeni haftaya da sert düşüşle başladı ve şu dakikalarda yaklaşık yüzde 5 düşüş  kaydetti.

Avrupa'da ise cuma günü, ABD piyasalarındaki satıcılı seyir  güçlenmeden kapanan borsalar günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi  yüzde 3,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 5,01 değer kazandı.

Küresel piyasaları etkisi altına alan negatif seyir Asya piyasaları  ile yeni haftaya da taşındı. Japonya borsasının pozitif ayrıştığı günde kapanışa  yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde  4,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei  225 endeksi ise yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan  kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti.  Cuma günü 6,5658'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,5630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise  PMI'ların öne çıktığını bildirdi.

Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü  PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini  belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

18.00 Euro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6552 7,6936 % 0,64  
Frank 6,6693 6,7095 % 0,77  
Riyal 1,7440 1,7527 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.494 1.494 -5,25  
Altın Gr. 316 316 -0,19  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,60 12,63 0,00  
Gümüş Gr. 2,65 2,66 0,00  
B. Petrol 26,27 26,27 -0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru