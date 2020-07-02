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Piyasalar karışık bir seyir izliyor

02.07.2020 09:16

Son güncelleme : 02.07.2020 09:16
Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.



AA

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal  Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım  uygulanmasını öngören bir tasarıyı onaylaması piyasalarda tedirginliği artırsa da  Kovid-19'a karşı üretilen aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı satışların  sınırlı kalmasını sağladı.

ABD basınında dün yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç  şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu  Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının  klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör  istihdamı haziranda 2 milyon 369 bin kişi artarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü  (ISM) imalat endeksi de haziranda 52,6'ya yükselerek son 14 ayın zirvesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izlenen New York borsasında,  Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine  Lagarde'ın açıklamaları sonrası yükseliş eğilimindeki imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerine karşın negatif bir seyir izledi.

ECB Başkanı Lagarde, Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan  video mesajında, "Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz  gelmedi." ifadelerini kullanarak, küresel ekonomide salgının şoklarının  belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli  çıkışlı gerçekleşebileceğini söyledi.

Dün alıcılı başladığı günü düşüşlerle tamamlayan Avrupa borsalarında,  Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve  Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Hong Kong'daki gelişmelerin, küresel ticarete ilişkin belirsizliği  artırmasına karşın bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.  Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu  seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı. Dün  6,8480'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de  yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki  verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin  destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı istihdam raporu

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri




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