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Piyasalar karışık seyrediyor

08.07.2020 09:12

Son güncelleme : 08.07.2020 09:12
Küresel piyasalarda, dün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı  12 milyona yaklaşırken, can kaybı 543 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 813  bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 3 milyonun üzerine  çıkarken, can kaybı 134 bine dayandı. ABD'nin Teksas eyaletinde de yeni vaka  sayısı dün 10 bini aşarak rekor kırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom  Ghebreyesus, yaptığı açıklamada hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla  Kovid-19 vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık  şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Kovid-19  nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Bazı göstergeler  ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki  yol oldukça belirsiz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmeler, veri gündeminin zayıf olduğu piyasalarda, salgında  ikinci dalga ve ekonomilerin yeniden açılmasının ardından oluşan canlanmanın  yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı endişelerinin fiyatlanmasına yol  açtı.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,51,  S&P 500 endeksi  yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Dolar endeksi dün  96,6-97,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,9 seviyelerinde yatay  seyrediyor. Dün yüzde 0,63 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil  faizleri ise bugün yüzde 0,65 düzeyinde bulunuyor.

Avrupa tarafında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra Almanya'da  açıklanan zayıf verilere sanayi üretiminin de eklenmesi ve Avrupa Birliği'nin  Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin küçülme tahminini yüzde 7,7'den yüzde 8,7'ye  revize etmesinin ardından satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX  30 endeksi yüzde 0,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,53 ve Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,74 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 1,13 direncini test  etmesinin ardından bugün 1,1280 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında bugün karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken,  kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 geriledi, Çin'de Şanghay  bileşik endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 35 milyar liralık  rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan  tamamladı. Dolar/TL ise hafta başından bu yana içinde bulunduğu 6,84-6,87  bandında hareket etmeyi sürdürüyor.

Analistler, dünya çapında Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve  ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi  tarafta ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk lirası zorunlu  karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indireceği haberlerinin pay  piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna  işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın  direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda  bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri  oranları

15.00 ABD, haftalık morgage başvuruları




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Yarım 1.281 1.297 0,20  
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Gümüş.Ons 18,30 18,32 0,04  
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