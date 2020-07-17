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Piyasalar karışık seyrediyor

17.07.2020 09:05

Son güncelleme : 17.07.2020 09:05
Küresel piyasalarda dün gözlenen negatif seyrin ardından bugün yatırımcı fiyatlamalarında kararsız bir görünüm öne çıkarken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,8 milyona ulaşırken, ABD'nin  bazı eyaletlerinde hastalığa yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesi  nedeniyle ülkenin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarındaki aciliyeti olmayan  seyahatler için uygulanan geçiş yasağı uzatıldı.

Bu durum salgında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ekonomik  görünüm üzerindeki belirsizliklerin artmasına neden olurken, jeopolitik tarafta  ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.

ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize  kısıtlaması getirmesi kararının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin Çin  Komünist Partisi'nin tüm üyelerinin ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat  etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.

Makro ekonomik veriler tarafında dün ABD’de perakende satışlar,  haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik maaşına  başvuranların sayısı da 10 bin azalarak 1,3 milyon oldu. Bilanço sezonu  kapsamında ikinci çeyrekte Morgan Stanley'nin işlem geliri 3,03 milyar dolarla  beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bu dönemde karı yüzde 52 azalan Bank of  America (BofA), kredi kayıpları için 5,1 milyar dolarla 2010'dan bu yana en fazla  karşılığı ayırdı. JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup da kredi kayıpları için  ikinci çeyrekte yaklaşık 28 milyar dolar karşılık ayırdı.

New York Fed Başkanı John Williams da ABD ekonomisinin koronavirüs  salgınının yol açtığı zarardan kurtulmasının birkaç yıl sürebileceğini ve henüz  faiz artırımını düşünmenin tam zamanı olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,50,  S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 geriledi.Dolar endeksi  96,2 seviyelerinde yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde  0,60 sınırına kadar  gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,615 seviyelerinde  hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinde bugün ise toparlanma isteğinin öne  çıktığı görülüyor.

Avrupa tarafında, dün ECB beklentiler doğrultusunda faizler ve varlık  alım programında değişikliğe gitmedi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB  Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs nedeniyle ekonomide yüksek belirsizlik ve  atıl kapasite problemlerinin oluştuğunu belirterek, büyüme ve enflasyonu  desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağını, Pandemi Acil Alım Programı'nın  tamamen kullanılacağını söyledi. Ekonomik verilerin dikkatlice izleneceğini  aktararak, "bekle-gör" politikasına geçiş yapıldığı sinyalini veren Lagarde,  böylece bankanın gelecek toplantıda da para politikasında değişikliğe gitmeyeceği  beklentilerini güçlendirdi

Avro Bölgesi'nde dün dış ticaret verileri de beklentilerin üzerinde  gelirken, küresel ekonomiye yönelik yüksek belirsizlikler nedeniyle pay  piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40  endeksinde yüzde 0,46 değer kaybetti. Dün güne 1,14'ün üzerinde başlayan ve  kapanışta 1,1384'e gerileyen avro/dolar paritesi, bugün de 1,1390 seviyelerinde  hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık  bir seyrin hakim olduğu görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Hindistan'da  Sensex endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,91 değer  kazanarak günü 118.807,53 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 6,84-6,87  bandındaki hareketine devam etmesinin ardından bugün 6,8580 seviyelerinde  bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının seyrinin küresel ekonomik toparlanmaya  ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, ABD-Çin geriliminin de risk  iştahını azalttığını belirterek, pozitif gelen verilerin pay piyasalarını  destekleme gücünün de azaldığına dikkati çekti.

Piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun Kovid-19 tedavisine  ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde konut  fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise  ECB'nin açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon,  ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven  endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, dolar/TL'de ise  6,84-6,87 bandının kırılma yönüne göre yeni trendin belirlenebileceğini  bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı  borç

11.00 ECB Profesyonel Tahminciler Anketi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı inşaat üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ilk çeyrek finansal Hesaplar   

14.30 Türkiye, mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi




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