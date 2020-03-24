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Piyasalar karışık seyrediyor

24.03.2020 09:07

Son güncelleme : 24.03.2020 09:07
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın "sınırsız" genişleme adımının ardından karışık seyrediyor.



AA

Fed, tarafından dün yapılan açıklamada, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alındığı bildirildi. Piyasaların sorunsuz bir  şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla  hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildiren Fed,  yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi  akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Fed'in açık uçlu yeni parasal genişleme adımına karşın, ABD'de  Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık  ekonomik teşvik paketinin ikinci kez engellenmesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin  beklentilerin aşağı yönlü revizyonları, dün piyasalarda alışların güçlenememesine  neden oldu.

Teşvik paketinin reddedilmesi sonrası Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti  yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek yeni bir tasarı konusunda müzakerelere  devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların yanı  sıra ekonomiye ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonların özellikle batıda  endişeleri artırdığını söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), salgın nedeniyle bu yıl için  küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekerken,  Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, bu yıl küresel  resesyon beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,04, S&P 500 endeksi  yüzde 2,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının  yayılma hızı piyasaların en önemli endişe kaynağı oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, salgın nedeniyle kamu harcamalarını  sınırlandıran kuralları askıya alırken, tedbirleri de her geçen gün  sıkılaştırıyor. Analistler, alınan tedbirlerin şimdilik vaka sayısındaki artışı  yavaşlatmadığını, ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin sorunları da  derinleştirdiğini söyledi.

İngiltere'de dün akşam alınan kararla market ve eczaneler dışında tüm  işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 3,79 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,1 düşüşle tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın bugün Asya piyasalarında  pozitif bir seyir izleniyor. Güney Kore'de son 4 haftadaki en az yeni Kovid-19  vakasının görülmesi ve finansal istikrar için ekonomi yönetimlerinin güçlü  teşvikleriyle borsalar ve petrol fiyatları yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,9, Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı. Dün 6,60'ın  üzerini test etmesi sonrası 6,5612'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı Para  Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi  ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip  edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve  80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi





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