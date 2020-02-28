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Piyasalar küresel resesyona hazırlanıyor

28.02.2020 09:25

Son güncelleme : 28.02.2020 09:39
Dünya Çin ile sınırlı kalmayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına hazırlanırken yatırımcılar küresel resesyon beklentisiyle ellerindeki hisseleri satıyorlar.



REUTERS/AA

Uluslararası seyahat ve tedarik zincirlerinde salgın temelli durgunluk beklentisi ABD ve Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerini artırırken, 2008 küresel krizinden bu yana hisse piyasalarında en kötü hafta geride kalıyor.

Çin'de 327 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 78,800'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 2,800. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm ülkelere hazırlıklı olma konusunda çağrı yapmasının ardından Reuters verilerine göre son 24 saatte aralarında Nijerya, Yeni Zelanda ve Litvanya'nın da bulunduğu 12 ülkede ilk koronavirüs vakaları bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Çin dışında şu anda 46 ülkede toplamda 3,700 koronavirüs vakası bildirilmiş durumda ve 57 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümetler, ilaç stoku yapmanın yanı sıra, virüsün yayılmasını önlemek için kalabalık toplantıları ve spor etkinliklerini yasaklarken, okulları da bir süreliğine tatil etme yoluna gidiyor.

İki yetkili Reuters'a yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel yetkilerini kullanarak ABD'nin korunma ekipmanı üretimini hızlı bir şekilde artırmayı değerlendirdiği söylendi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi koronavirüs nedeniyle bazı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığını açıklarken, bunların hangi ilaçlar olduğu konusunda ise bir yorum yapmadı.

Avrupa'da ise Fransa'da görülen vaka sayısı iki kat artarken, Almanya salgının kapıda olduğunu vurguladı. Yunanistan ise sınır kapılarında daha sıkı denetimlerin yapılacağını bildirdi.

KÜRESEL PİYASALAR "VİRÜS" ETKİSİNDEN KURTULAMIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile  dünya borsalarında sert düşüşler devam ediyor.

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a  çıkarken, son 24 saatte ülkede 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney  Kore’de virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin kişiyi geçerken, Japonya’da okullar  salgın nedeniyle tatil edildi.

Avrupa ve Amerika'da da Kovid-19 salgını ile ilgili her geçen gün  farklı bir ülkede yeni vakaların ortaya çıkması ve ABD'de dün açıklanan  makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin pozitif seyrinin kırılgan olduğuna  işaret etmesi, küresel büyümeye ilişkin endişeleri artırdı.

Artan endişelerle dünya borsalarında sert düşüşler görülürken, ABD'nin  uzun vadeli tahvil faizleri tarihi düşük seviyelere geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2019'ün son  çeyreğinde beklentiler paralelinde yüzde 2,1 büyürken, dayanıklı tüketim malı  siparişleri ocakta yüzde 0,2 azaldı. İşletme yatırımları ise yüzde 2,3 azalarak  2015'ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi  yüzde 4,42, Nasdaq endeksi yüzde 4,61 değer kaybetti. Endekslerin haftalık  kayıpları yüzde 11'e yaklaşırken, bugün çok ciddi bir yükseliş görülmemesi  durumunda hisse senetleri 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansı  göstermiş olacak.

Avrupa borsalarında da sert kayıplar yaşanırken, avro/dolar paritesi  devam eden tepki alımları ile 1,10 seviyesinin üzerine çıktı. Dün Almanya'da DAX  endeksi yüzde 3,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,49, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 3,32, virüs salgınından en fazla etkilenen İtalya'da MIB 30 endeksi  de yüzde 2,66 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki güçlü satıcılı seyir, Asya piyasalarıyla  haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya’da sanayi  üretimi yüzde 0,8 ile beklentilerden iyi gelse de işsizlik oranı yüzde 2,4 ile  tahminlerin üzerine çıktı.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüş  eğilimi de bugün Asya piyasalarında devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı  50,4 dolarla Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, şu  dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kaybıyla 50,5 dolardan işlem  görüyor.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel dün sert düşen BIST 100  endeksi, günü yüzde 4,13 azalışla 110.418,37 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8  artışla 6,2008'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında  6,2350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini  belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin  kişisel gelir ve harcamalar verilerinin öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019  yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen  yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan  ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde  3,9 düzeyinde belirlendi.







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