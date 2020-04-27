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Piyasalar merkez bankalarını bekliyor

27.04.2020 09:11

Son güncelleme : 27.04.2020 09:11
Küresel piyasalar yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına odaklandı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki  artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına  ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik  endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret  ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro  Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.

Büyüme verilerinin yanı sıra bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez  Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da  piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün  açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım  programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20  trilyon yene  yükseltti.

Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının  etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin  de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de petrol fiyatlarındaki  toparlanmadan bulduğu destekle yükselen borsada, Dow Jones endeksi yüzde 1,11,  S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında alımların güçlenmesinden önce kapanan Avrupa  borsalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,69,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30  düşüş kaydetti.

Asya piyasaları ise geçen haftaki dalgalı seyrin ardından yeni haftaya  BoJ'un destekleyici adımları ile pozitif başladı. BoJ'un tahvil alım programında  sınırı kaldırması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer  kazandı.

Geçen hafta 15-28 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan Brent  petrolün varil fiyatı, yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 3 azalışla 21  dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi,  haftayı 98.758,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece bir önceki haftaya  göre yüzde 0,59 artarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci haftaya taşıdı.  Haftalık bazda yüzde 0,6 yükselerek 6,9730'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,9630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yarından itibaren dünya genelinde veri takviminin  hareketleneceğini belirterek, yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının da  sektör ve hisse bazlı hareketlerin artmasına neden olabileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, gelişmiş ülke merkez  bankalarının toplantılarından çıkacak karar ve açıklamaların piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini,  dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi





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Tam 2.530 2.592 -10,90  
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